70 Kinder trainieren auf der Anlage im Fischerdorf : In der FohlenFußballschule

Lüttingen Borussia Mönchengladbach vor Ort – Nachwuchstrainer des Bundesligisten sind noch bis Sonntag in Lüttingen.

Joachim Schleuter lehnt an der Bande. Mit einer Kaffeetasse in der Hand schaut er auf den Kunstrasen, auf dem gerade Mädchen und Jungen, aufgeteilt in zwei Kleingruppen, den Trainern zuhören. Schleuter ist derjenige, der die „FohlenFußballschule“ nach Lüttingen geholt hat. Der Jugend-Geschäftsführer des SSV hatte den Bundesliga-Club kontaktiert. „Ich habe einfach mal hingeschrieben und war überrascht, dass ich schnell eine positive Antwort erhalten habe.“ Die Freude war groß bei ihm. Schließlich ist Schleuter glühender Fan der Borussia.

Die Mönchengladbacher sind erstmals mit ihrem mobilen Fußballcamp nach Xanten gekommen. „In dieser Region am Niederrhein waren wir überhaupt noch nicht“, sagt Norman Wittekopf, der Bereichsleiter der FohlenFußballschule. Die Bedingungen in Lüttingen seien ideal „mit den drei Kunstrasen-Feldern“. Wittekopf: „Hier gibt es kurze Wege, das Vereinsheim ist toll und die Infrastruktur stimmt – fast so gut wie in Mönchengladbach.“ Es werde eine langfristige Zusammenarbeit angestebt. Heißt: Die FohlenFußballschule wird öfter nach Lüttingen kommen. „Wir wollen eine Tradition daraus machen und das Projekt nachhaltig leben“, sagt der Mitarbeiter des Bundesliga-Fünften.