Segeln : Wieder vereint in der FD-Jolle

Vorschoter Stephan Handick (l.) und Steuermann Thorsten Wenten haben bei ihrer ersten Regatta in diesem Jahr schon einen Erfolg feiern können. An diese Leistung wollen sie auch bei weiteren Wettbewerben in diesem Jahr anknüpfen. Foto: Stefan Ibold

Vynen Nach einjähriger Pause bestreiten Stephan Handick und Thorsten Wenten vom SWC Vynen gemeinsam im Segelboot die Saison. Der Auftakt ist geglückt. Auch in den weiteren Regatten in diesem Jahr wollen sie vorne mitmischen.

Seit 1993 sitzen Stephan Handick (39) und Thorsten Wenten (40) gemeinsam in einer Jolle. Sie sind ein eingespieltes Team, das in dieser Saison in der Bootsklase Flying Dutchman (FD) wieder mal die Konkurrenz überraschen möchte. Und das ist den befreundeten Seglern sogleich während der Auftaktregatta auf dem Steinhuder Meer geglückt.

Der in Bönninghardt lebende Wenten geht dem Kamp-Lintforter Handick auch in diesem Jahr „fremd“ und steigt zwischendurch erneut mit Thomas Schiffer (Bayer Uerdingen) in eine Jolle. Das ist abgesprochen, weil der zweifache Familienvater Handick nach einjähriger Babypause noch kürzer treten möchte. Und mit Schiffer an seiner Seite segelte Wenten beim Euro-Cup vor der spanischen Küstenstadt Altea trotz schwieriger Bedingungen mit Starkwinden auf den ersten Platz. Der 40-jährige Allrounder tauscht in dieser Konstellation den Platz und sitzt als Vorschoter im Boot.