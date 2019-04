Hauptversammlung : Tekath geht bei Viktoria Birten weiter voran

Birten Der 1. Vorsitzende wurde auf der Jahreshauptversammlung des Vereins in seinem Amt bestätigt.

Die Mitglieder von Viktoria Birten finden, dass Frank Tekath einen sehr guten Job an der Spitze des Vereins macht. Auf der Hauptversammlung sprachen sie ihm jedenfalls erneut ihr Vertrauen aus und bestätigten den Vorsitzenden in seinem Amt. 33 Mitglieder kamen in den Saal des Restaurants „Zum Amphitheater“ und hörten Tekath zu, als er das zurückliegende Geschäftsjahr zusammenfasste.

Der Vorsitzende sprach unter anderem über die sanierten Duschkabinen, den neuen Brunnen, die überarbeitete Homepage und die Kippsicherungen, die an den Toren installiert wurden. In der Vorschau berichtete Tekath, dass für die Senioren-Fußballer mit Alexander Wisniewski und Christian Reymann ein neues Trainer-Team verpflichtet wurde. Zudem möchte der Vorstand die Vereinsberatung durch den LSB in Anspruch nehmen und die Satzung überarbeiten. Und weitere Bauarbeiten am Sportplatz stehen an.