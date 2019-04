Sonsbeck : Sonsbeck muss Ruhe bewahren

Sonsbeck Am Sonntag wartet Landesliga-Schlusslicht Könighardt auf den SVS.

Die Sportfreunde Niederwenigern haben nach Punkten gleichgezogen und sind dem SV Sonsbeck durch den 4:2-Sieg im Nachholspiel über Duisburg 1900 richtig auf die Pelle gerückt. Die Mannschaft aus Hattingen verdrängte die Rot-Weißen auf den Relegationsplatz. Vor dem Aufeinandertreffen mit Niederwenigern am 5. Mai auf heimischem Rasenplatz muss die aufstiegswillige Elf von Trainer Werner Buttgereit am Sonntag bei einem Team antreten, das der Konkurrenz hinterher läuft. Die SF Königshardt liegen abgeschlagen auf dem letzten Rang. Anstoß ist um 15.15 Uhr.

Und Buttgereit wird seine Spieler sicherlich daran erinnern, dass die Erfolgsbilanz in dieser Saison gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion ausbaufähig ist. Das deprimierende 1:4 bei Duisburg 1900 ist nicht mal zwei Wochen her. „Wichtig ist, dass meine Truppe im Aufstiegsrennen ruhig bleibt und nicht nervös wird. Eigentlich haben wir ja genügend erfahrene Leute im Kader.“ Im Hinspiel hatte sich der SVS zu einem 2:1-Heimsieg gezittert. Gegen den ESC Rellinghausen an Gründonnerstag habe seine Elf eine ordentliche Leistung abgerufen, allerdings etliche Chancen ausgelassen.

Wer wie die Sonsbecker in die Oberliga zurückkehren will, muss beim Schlusslicht einen klaren „Dreier“ einfahren. Köninghardt, im Sommer in die Landesliga aufgestiegen, wartet seit Ende Oktober auf ein Erfolgserlebnis. „Diese Partie ist genauso wichtig wie alle anderen. Es ist eines von sechs Endspielen, die wir noch vor uns haben“, sagt Buttgereit, der nicht vor hat, an der Taktik etwas zu ändern.