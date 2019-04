Juniorenfußball : Gladbachs Fußballcamp macht Station in Lüttingen

Auch Maskottchen „Jünter“ kommt nach Lüttingen. Foto: imago sportfotodienst

Xanten In der Geschichte von Borussia Mönchengladbach spielt die Nachwuchsarbeit eine große Rolle. In den 60er und 70er Jahren waren es die legendären Fohlen vom Bökelberg, die mit ihrem frischen Angriffsfußball in Deutschland und Europa für Furore sorgten.

Auch später förderte Borussia immer wieder junge Fußballer, die im deutschen Fußball eine große Rolle spielten.

Heutzutage genießt die Jugendarbeit der Borussia einen herausragenden Ruf. Die Fohlen-Fussballschule ist angegliedert und handelt nach den sportlichen Leitlinien und der Philosophie des Nachwuchsleistungszentrums. Basierend hierauf erfolgt die Umsetzung der Fußballferiencamps und Förderkurse nach dem höchsten qualitativen Maßstab, sowohl hinsichtlich unserer Trainer, als auch der Trainingsinhalte. Im Zuge dessen konnte Borussia einerseits bereits zahlreiche Jugendspieler des Nachwuchsleistungszentrums entdecken, ausbilden und entwickeln. Andererseits haben sie den vielen Teilnehmern unserer Camps und Kurse, begeisternde und ereignisreiche Tage schaffen können.