Xanten : Zwei neue Ehrenmitglieder beim Reitverein Xanten

Auch der Hauptversammlung wurden erfolgreiche und langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Foto: Verein

Xanten Auf der Hauptversammlung wurde auch über das anstehende Turnier mit einer S*-Prüfung gesprochen.

Auf der Hauptversammlung des RV Xanten standen die Ehrungen im Mittelpunkt. Ausgezeichnet als erfolgreichste Reiter(-Innen) in 2018 wurden bei den Junioren Lara Selent, Tabea Schulz und Sophie Grobelna, bei den Jungen Reitern Bianca van Look und Elisa Maria de Vincenti sowie in der Kategorie „Reiter“ Domenico Georgi, Stefan Miss und Gina Prüß.

Die Ehrennadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Birgit Buschmann-Franken, Nina Feltens, Julia Feltens, Gabriele Vahnenbruck Postertz, Gerda Werle und Peter Kiwitz. Dr. Franz-Josef Schulte ist dem Verein seit 40 Jahren treu. Er bekam die Ehrennadel in Gold. Zum Ehrenmitglied wurden Bernhard Jordans und Uwe Leschik ernannt. Thema war auch das anstehende Mai-Turnier auf der Anlage in Mörmter am kommenden Wochenende. Höhepunkt ist am Sonntag das S*-Springen mit Siegerrunde ab 16.15 Uhr. Über 40 Nennungen sind dafür eingegangen.

Laura Versteeg vom gastgebenden Verein wird nicht in den Parcours gehen, weil sich ihr Pferd verletzt hat. Entscheidungen fallen an den beiden Tagen in 19 Prüfungen. „Wir wollen auch wieder die Möglichkeit nutzen, unsere Jugendarbeit vorzustellen“, sagt Pressesprecherin Anja Versteeg und verweist auf die VoltigierVorführungen am 27. April (ab 15 Uhr) und 28. April (ab 16 Uhr).

Am Samstag gibt’s Springpferdeprüfungen der Klasse A* bis L sowie Springprüfungen der Klasse E bis M* zu sehen. Es folgt der Jugendtag mit Reiterwettbewerb und Springprüfungen der Klasse A** bis S*. Los geht’s jeweils ab 8 Uhr.

(put)