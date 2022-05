Fußball-Bezirksliga : Borussia Veen steckt tief im Abstiegssumpf

Alpen Fußball-Bezirksliga: Der VfL Repelen sendete durch den 3:1-Sieg im Abstiegsderby ein Lebenszeichen. Für die „Krähen“ wird‘s eng mit dem Klassenerhalt. Sie müssen schon sechs Punkte gutmachen.

Thomas Haal war die Enttäuschung nach dem verlorenen Kellerduell anzusehen. „Wir haben zu wenig getan, wer im Abstiegskampf steckt, muss mehr Ehrgeiz zeigen“, wetterte der Trainer der Veener Borussia nach der 1:3 (1:1)-Heimpleite gegen den VfL Repelen. Ganz anders war die Stimmung auf der anderen Seite. Absetzen konnten sich die Moerser mit dem „Dreier“ von der gefährlichen Tabellenregion jedoch nicht, weil auch der TSV Weeze gewann. Coach Nico Pehla sagte: „Von der Mentalität her war es ein starker Auftritt. Wir sind anfangs nicht gut reingekommen, das wurde erst Mitte der ersten Halbzeit besser. Mit dem Sieg fällt eine ganz schöne Last von uns ab.“

Repelen war in der 19. Minute durch Amar Pilavdzic in Führung gegangen. Markus Dachwitz gelang nach Vorarbeit von Marius Gietmann der Ausgleich (35.). Izzettin Kuci erzielte nach gut einer Stunde das 2:1. Anschließend hatte der Tabellenvorletzte einige Chancen, um erneut auszugleichen. Unter anderem drosch Jan Büren den Ball an die Latte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht“, so Haal. Doch fehlte eben die Kaltschnäuzigkeit und das Quäntchen Glück im Abschluss. Der Abstand zum rettenden Ufer wuchs auf sechs Punkte an.