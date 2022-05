Minimalziel Einstelligkeit verfehlt : Borussia kommt in Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus

Frankfurt Borussia Mönchengladbach ging bei Europa-League-Finalist Eintracht Frankfurt früh in Führung, wurde dann aber in der ereignisreichsten Phase für die Nachlässigkeiten im Angriff bestraft. Durch das 1:1 verpasst Gladbach erstmals seit elf Jahren einen einstelligen Tabellenplatz.

Es dauerte allerdings, bis Frankfurt sich vor dem Tor von Sippel gefährlich zeigte. Die Fernschüsse von Aymen Barkok (9.) und Goncalo Peciencia (15.) bereiteten den Borussen keine Probleme, Stefan Ilsankers Kopfball nach einer Ecke verfehlte das Tor nach einer halben Stunde knapp. Und die Gäste? Die ließen sich erst mal nicht wieder in der Nähe des gegnerischen Strafraums blicken, agierten in der Defensive allerdings überwiegend konzentriert und entschieden bis zur Halbzeit 64 Prozent der Zweikämpfe für sich.

Nachdem Plea in der Anfangsphase mit seinem neunten Saisontor in der Offensive aufgefallen war, zeichnete er sich in der 51. Minute in der Defensive aufs. Nach einer Ecke des eingewechselten Filip Kostic landete der Ball bei Ilsanker, dessen Schuss Plea auf der Linie klären konnte. Eine Viertelstunde später bestrafte Frankfurt dann Gladbachs Nachlässigkeiten im Angriff – und das äußerst sehenswert. Goncalo Paciencia zog aus der zweiten Reihe ab und verwandelte den Ball in der oberen Ecke zum 1:1. Hütters Elf war es zuvor nicht gelungen, einige aussichtsreiche Kontersituationen zu Ende zu spielen.