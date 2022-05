Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck will im Saison-Endspurt nicht nachlassen

SONSBECK Dem Spitzenreiter bietet sich womöglich am Sonntag bei der kriselnden SGE Bedburg-Hau die nächste Aufstiegschance. Drei Spieltage stehen noch aus. Trainer Heinrich Losing fordert höchste Konzentration.

Der SV Sonsbeck ist kurz davor, den Aufstieg in die Fußball-Oberliga perfekt zu machen. Drei Spiele stehen noch aus. Am Sonntag um 16 Uhr gastiert der Spitzenreiter bei der SGE Bedburg-Hau – und möchte mit einem Sieg dem Ziel den entscheidenden Schritt näherkommen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den SV Scherpenberg, der bereits am Samstag in Fischeln spielt.