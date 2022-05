Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck steht ganz dicht vor dem Oberliga-Aufstieg

Jamie van de Loo erzielte das erlösende 2:0 in der 86. Minute. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Nach dem 2:0-Erfolg bei der SGE Bedburg-Hau kann der Tabellenführer am nächsten Sonntag bei Fichte Lintfort die Meisterschaft eintüten. Jamie van de Loo brachte den Spitzenreiter mit seinem späten Tor auf die Siegerstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Der SV Sonsbeck ist dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga einen großen Schritt nähergekommen. Der Spitzenreiter tat sich lange schwer, siegte am Ende aber verdient mit 2:0 (1:0) bei der SGE Bedburg-Hau. Da der SV Scherpenberg als Zweiter beim VfR Fischeln mit 7:2 gewann, gehen die Rot-Weißen mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung in die letzten beiden Spieltage. In der nächsten Woche können die Schützlinge von Trainer Heinrich Losing aus eigener Kraft im Derby bei Fichte Lintfort den Aufstieg eintüten.

Nach der 7:0-Galavorstellung im Kreispokal gegen Scherpenberg hatte Losing von einer hohen Auswärtshürde in Bedburg-Hau gesprochen. Der Trainer sollte Recht behalten. Zwar hatte seine Elf mehr Ballbesitz, fand gegen tief stehende Gastgeber aber kaum Lösungen, um den Abwehrriegel zu durchbrechen. Klaus Keisers aus der Distanz (10.), Alexander Maas per Freistoß (22.) und Luca Terfloth (44.) verzeichneten die einzigen gefährlichen Aktionen im ersten Abschnitt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ging der Tabellenführer doch noch in Führung. SGE-Akteur Martin Tekaat wollte vor dem einschussbereiten Keisers retten und versenkte den Ball unglücklich im eigenen Netz zum 0:1 (44.).

In der Nachspielzeit verwehrte der Unparteiische den Rot-Weißen sogar noch einen Foulelfmeter. Keisers wurde unsanft im Strafraum zu Fall gebracht. Bei einem Pfiff hätte sich die SGE nicht beschweren dürfen. Auch nach dem Wechsel tat sich Sonsbeck unheimlich schwer. Das Spiel stand auf Messers Schneide. In der 66. Minute hätte Raven Olschewski den Tabellenführer sogar schocken können. Der SGE-Stürmer stand am zweiten Pfosten ganz blank, traf jedoch nur das Außennetz.

In der 81. Minute verlor Terfloth den Ball im Mittelfeld. Den Konter schloss Julian Kühn zu ungenau ab. Sein Schuss landete genau in den Armen von Keeper Tim Weichelt. Es dauerte schließlich bis zur 86. Minute, ehe der eingewechselte Jamie van de Loo den Sonsbecker Anhang erlöste. Der Stürmer traf nach Vorlage von Timo Evertz zum 2:0 und sorgte für die Entscheidung.

Losing atmete nach dem Schlusspfiff tief durch und zollte dem Gegner großen Respekt. „Großes Lob an den Gegner. Die Mannschaft hat defensiv sehr gut gestanden und uns kaum Räume angeboten. Somit haben wir uns von Beginn an schwergetan. Wir haben aber geduldig gespielt und immer wieder versucht, die Lücken zu finden. Hinten haben wir wieder hervorragend verteidigt und bis auf eine Möglichkeit nichts zugelassen“, meinte der Sonsbecker Erfolgstrainer.

Sein Gegenüber Sebastian Kaul war trotz der Niederlage nicht angesäuert oder gar unzufrieden mit seiner Mannschaft: „Die Jungs haben gut gekämpft und sich gegen ein Spitzenteam nicht abschlachten lassen.“