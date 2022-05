Ihre Meinung ist gefragt : Bewerten Sie die Leistung der Borussia-Profis in Frankfurt

Interaktiv Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach musste sich trotz einer frühen Führung im letzten Auswärtsspiel der Saison bei Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 begnügen. Jetzt können Sie abstimmen und Noten zur Leistung der Borussen vergeben.

Es schien so, als könnte Alassane Plea Borussias Matchwinner im Spiel bei Eintracht Frankfurt werden. Der Franzose, der zuletzt beim 3:1 gegen RB Leipzig nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war, kehrte in Frankfurt in die Gladbacher Startformation zurück und traf nach nicht einmal vier Minuten zur Führung. Kurz nach der Pause war Plea dann in einer ungewohnten Rolle zu sehen, als er einen Ilsanker-Schuss auf der eigenen Linie klärte.