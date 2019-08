Fußball-Kreispokal : 2:0 – Borussia Veen hat im Derby in Alpen leichtes Spiel

2:0 – Borussia Veen hat im Derby in Alpen leichtes Spiel

Alpen Ken Klemmer und Kevin Holz waren für die „Krähen“ bei der Viktoria erfolgreich. Alpens Kapitän Marcel Sura flog vom Platz.

Das Pokalderby bei Viktoria Alpen dürfte die Stimmung im Lager von Borussia Veen eine Woche vor der mit Spannung erwarteten Rückkehr in die Bezirksliga noch einmal gesteigert haben, der gastgebenden Viktoria dagegen noch einige Sorgen vor dem Meisterschaftsauftakt in der Kreisliga A bereiten.

Die Gäste feierten einen 2:0 (1:0)-Erfolg, an dessen Rechtfertigung nach 90 Minuten Zweifel wohl kaum angebracht waren. „Nach rund einer halben Stunde war es ein einfaches Spiel für uns“, zog Borussias Co-Trainer Jan Schmitz, der seinem Chef Christian Hauk die erfreuliche Botschaft an dessen Urlaubsort schickte, zufrieden Bilanz. Ken Klemmer hatte nach einer Viertelstunde keine Mühe, als Teamkollege Jan Büren noch an Alpens Keeper Patrick Dahm gescheitert war, das Tor dann aber für den Veener mit der Rückennummer 13 offen stand.