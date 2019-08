Fußball-Kreispokal : Der Concordia fehlen nur ganze fünf Minuten

Ossenberg Lars Drauschke schoss den SV Schwafheim in Ossenberg in die zweite Runde.

Lediglich fünf Minuten fehlten Concordia Ossenberg im Erstrundenspiel des Kreispokals zum Glück. Bis zur 85. Minute hatte der Fußball-A-Ligist gegen den SV Schwafheim die Nase vorn, ehe der Bezirksligist in den verbleibenden Minuten das Blatt doch noch wendete und mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg nach Hause fuhr.

Dennis Lehmann, mit seinem Trainer Mirco Dietrich in der Sommerpause aus Meerfeld kommend zur Concordia gewechselt, sorgte mit seinem 1:0 nach 68 Minuten im Anschluss an einen Eckstoß für die Führung der Hausherren. „Davor war Schwafheim spielerisch sicherlich die bessere Mannschaft“, gestand Ossenbergs neuer Coach ein. „Aber wir haben nun mal gut dagegen gehalten und dabei auch einige Kontermöglichkeiten heraus gespielt.“ Derlei Spielverlauf hätte tatsächlich zum Erfolg führen können, wäre da nicht die erfolgreiche Schlussoffensive der Gäste gewesen, die schon der Führung der Concordia mehrfach am Ossenberger Aluminum gescheitert waren.