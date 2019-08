Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen : DM-Silber für einen Querschießer

Rheinberg/Xanten Blankbogen-Schütze Volker Wahle erreichte in Berlin den zweiten Platz. Für Udo Bornheim vom BSV Eversael lief’s nicht so gut.

Volker Wahle von den Xantener Querschießern hat in Berlin die eigenen Erwartungen weit übertroffen. Der Blankbogen-Schütze aus Hamminkeln-Mehrhoog schoss sich bei der Deutschen Meisterschaft in der Herren-Klasse am Freitagmittag aufs Treppchen. Seine 586 Ringe bedeuteten Platz zwei. „Es ist ein Traum, dass ich die Silbermedaille mit nach Hause nehmen darf“, sagte Wahle.

Einer der ersten Gratulanten von Wahle war Vereinskollegin Petra Mumme, die bei den Damen antrat. „Ich habe leider nicht so die Ruhe gefunden“, meinte die 56-jährige Gindericherin. Sie erreichte Rang elf mit 501 Ringen (248/253).Udo Bornheim vom BSV Eversael berichtete von einer „beeindruckenden Atmosphäre.“ Für ihn lief’s in der Mastersklasse nicht wie erhofft. Er erzielte zwei Ringe weniger als auf der Landesmeisterschaft und baute in Berlin in zweiten Durchgang ab. „Ich weiß gar nicht genau, warum das so war.“ Der Blankbogen-Schütze aus Borth wurde 25. mit 516 Ringen (270/246).