Radrennen durch Veen : Knappe Sache im Krähendorf beim Mannschaftszeitfahren

Veen Das Sieger-Team benötigte 4:01 Minuten. Die Vereinsmeisterschaft wurde verschoben. Vier Xantener gewannen das Funkebike-Rennen.

Die Vereinsmeisterschaft wird in abgewandelter Version nachgeholt, sagte Franz Gesthuysen, bei dem wieder die Fäden zusammenliefen. „Wir sind froh, dass nichts passiert ist“, atmete er auf, nachdem auch das Vierer-Zeitfahren ohne Stürze und Verletzungen beendet wurde. Einzig Ulrich Peters war im Prolog in der zweiten Kurve an der Kirche weggerutscht und hatte sich Hautabschürfungen zugezogen (wir berichteten). Er stieg trotzdem wieder aufs Rad, war später auch beim Mannschaftszeitfahren für die Borussen mit am Start.