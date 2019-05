Auftakt nach Maß am Netz : Alpens Herren haushoch überlegen

Kreis Die Viktoria und SW Budberg gewannen in der 2. Tennis-Verbandsliga (offene Klasse) ihre ersten Saisonspiele.

Hinter den beiden Alpener Herren-Teams, die in dieser Saison in der 2. Verbandsliga antreten, liegt ein erfolgreicher erster Spieltag mit positiven Heim-Ergebnissen.

Die Herren des TC Schwarz-Weiß Budberg stellten in ihrem Auftaktmatch ihre Doppel-Stärke unter Beweis. Auf heimischer Anlage – TK 78 Oberhausen war zu Gast – wurden alle drei Partien gewonnen. So setzte sich das Team um Kapitän Mario Lesic mit 6:3 durch. Olivier Michalski/Matthias Boese mussten in den Match-Tiebreak, in dem sie mit 10:5 die Oberhand behielten. Lesic/Tom Hübel und Sven André/Dario Durazzo waren ebenfalls erfolgreich. Die Doppel waren wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Tags darauf traf man sich wieder. Lesic: „Bis auf das erste Doppel war’s sehr eng. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können.“