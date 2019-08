Handball-Bezirksliga : TuS-Trainer Gaede denkt nicht an den Aufstieg

TuS-Trainer Gaede denkt nicht an den Aufstieg

Xanten 16 Spieler umfasst der Kader des TuS Xanten in der kommenden Bezirksliga-Saison. Die Meisterschaft beginnt mit einem Härtetest.

Lukas Birkhoff hat das Trainer-Team um Falko Gaede überzeugt. Sie haben sich entschieden, den A-Junioren-Handballer aus der eigenen Talentschmiede fest mit in den Bezirksliga-Kader aufzunehmen. Mit Birkhoff (Halbrechts) und den Youngstern Noah Glenk sowie Rune Sevecke – beide kommen auch weiterhin in der A-Jugend zum Einsatz – stehen 16 Spieler zur Verfügung. Die Meisterschaft geht gleich mit einem Härtetest los. Am 15. September ist der Dritte der Vorsaison, BW Dingden, zu Gast.