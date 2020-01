2. Dreiband-Bundesliga : Zweitligist Xanten baut Tabellenführung aus

Die Mannschaft aus der Domstadt startete mit zwei Heim-Siegen in die Rückrunde. Roger Liere bezwang die Weltmeisterin.

Die Billard-Cracks der Xantener Dreiband-Mannschaft haben in der 2. Liga ihre Aufstiegsambitionen untermauert. In den ersten beiden Rückrunden-Partien gab’s die maximale Punkte-Ausbeute – 8:0 gegen SCB Langendamm, 5:3 gegen die BG Hamburg.

Roger Liere, Kapitän der Auswahl des BC Xanten, resümierte kurz nach dem zweiten Spiel euphorisiert: „Gegen Langendamm haben wir ein Feuerwerk gezündet.“ Rudy Gerritsen schaltete gegen Dennis Lendeckel nach dem ersten Drittel den Turbo ein und gewann in 38 Aufnahmen mit 40:21. Für Herman Kleinpenning lief’s gegen Marcel Deckers noch besser – 40:23 nach 31 Aufnahmen. Roger Liere hatte Weltmeisterin Therese Klompenhouve komplett im Griff und siegte in Tagesbestleistung in 29 Aufnahmen mit 40:29. Und Jack van Peer schickte Thomas Ahrens mit einer 22:40-Pleite in 40 Aufnahmen nach Hause.