Fußball-Kreisliga A : Beim SV Orsoy herrscht gute Laune trotz der Horror-Bilanz

Das abgeschlagene Schlusslicht hat mit der Rückrunden-Vorbereitung begonnen. Wir waren beim Trainingsauftakt dabei. Zugänge gibt’s noch nicht.

Von Jürgen Schroer

Den älteren Fußball-Fans dürfte Tasmania Berlin noch in Erinnerung sein. Die Mannschaft spielte in der Saison 65/66 in der Bundesliga. Stadt-Konkurrent Hertha BSC hatte unter anderem wegen unkorrekter Kassenführung keine Lizenz erhalten. Das Ergebnis der Tasmania am Saison-Ende war desaströs: zwei Siege, vier Unentschieden, 28 Niederlagen bei 15:108 Toren.

Einige Jahrzehnte später spielt im Fußball-Kreis Moers in der A-Liga eine Mannschaft, die auf dem besten Weg ist, der Tasmania nachzueifern. Ganze drei Zähler hat der SV Orsoy bislang eingesammelt. Zur Horror-Bilanz zählt das Torverhältnis von 25:67. Dazu kommt, dass die Grün-Weißen im gesamten Jahr 2019 nicht ein einziges Spiel auf des Gegners Platz gewonnen haben. Zudem hat mit Fatih Sanverdi der bislang erfolgreichste Torschütze den SVO in Richtung SV Schwafheim verlassen. Wie geht’s weiter in Orsoy? Ein Platz-Besuch beim Auftakttraining in 2020.

„Wir holen wohl drei neue Spieler“, verkündete Trainer Daniel Zvar vor der Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaft. So war man gespannt, welche Namen sich beim ersten Training nach der Winterpause hinter dem Trio verbergen. Doch das Flutlicht auf dem holprigen Nebenplatz am Gildenkamp konnte nicht hell genug scheinen, um die drei „Neuen“ ausfindig zu machen.

Einer soll vom B-Ligisten Rot-Weiß Moers kommen, ein anderer von den A-Junioren des VfB Homberg war zu hören. Und so tummelten sich beim Auftakttraining 14 Akteure auf dem Feld, allesamt bekannte Gesichter. Und Zvar hat auch in der Rückrunden-Vorbereitung mit Personalprobleme zu kämpfen.

Stephan Barth hatte sich im alten Jahr während eines Punktspiels die Nase gebrochen und darf bis Ende Februar keine sportlichen Aktivitäten ausüben. Björn Wenzel behindert ein Fersensporn. Ercan Ayna, der nur zum Saison-Auftakt beim 2:2 in Asberg das grüne Trikot getragen hatte, fällte wegen einer Leistenverletzung nach wie vor aus. Zvar gibt nicht auf: „Wenn Masen Kurdi völlig fit ist, wird er Fatih Sanverdi ersetzen können.“

Trotz der prekären Tabellensituation ist den Orsoyern der Spaß nicht verloren gegangen. „Wer bei unserer Weihnachtsfeier war, der konnte sich ein Bild vom Zusammenhalt meiner Mannschaft machen“, so Zvar. Derweil hat er noch andere Sorgen: „Unser Nebenplatz lässt keine vernünftige Arbeit mit dem Ball zu. Deshalb werden wir unseren Trainingsschwerpunkte auf die Wochenenden verlegen. Dann können wir auf den bestens gepflegten Hauptplatz gehen.“

Und der Coach hat einen besonderen Wunsch fürs neue Fußball-Jahr: Endlich mal frei von Verletzungen mit der vermeintlich besten Mannschaft auflaufen. Vielleicht ist das ja schon am ersten Spieltag nach der Winterpause der Fall. Dann kommt Spitzenreiter TuS Xanten an den Gildenkamp.