Frauen-Handball : Alpen/Rheinberg kommt erneut unter die Räder

Alpen Die Verbandsliga-Mannschaft kassierte daheim gegen den Tabellenvorletzten eine weitere peinliche Niederlage

Die HSG lag nur zweimal in der Anfangsphase in Führung (1:0/2:1). Spätestens mit dem 13:6 für die Gäste in der 27. Minute war klar, dass die Elbers-Auswahl auch in dieser Partie das Punkte-Konto nicht aufbessern wird. „Wir haben zu viel klein-klein gespielt, zu oft über Einzelaktion versucht, das Tor zu treffen, und den letzten Pass nicht gespielt. Mit einfachem Handball hätten wir gewonnen“, sagte Elbers, der deprimiert und verärgert die Halle verließ. Vaanilla Ketheeswaranathan gab nach einem halben Jahr Verletzungspause ihr Comeback zwischen den Pfosten.