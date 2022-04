Ralph Trost löst Everhard Mingels ab : Altertumsverein hat einen neuen Vorsitzenden

Xanten An der Spitze des Niederrheinischen Altertumsvereins Xanten (NAVX) gibt es einen Wechsel: Ralph Trost löst Everhard Mingels ab, der nicht mehr zur Wahl antrat. Außerdem ehrte der Verein Gerda Hußmann.

Der Historiker Ralph Trost ist einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Niederrheinischen Altertumsvereins Xanten (NAVX) gewählt worden. Auf der Jahreshauptversammlung im LVR-Römermuseum war er den Mitgliedern vom Vorstand und vom Beirat vorgeschlagen worden. Trost betonte, dass er das erfolgreiche Programm seines Vorgängers weiterführen und mit Vorstand und Beirat in den nächsten Monaten Schwerpunkte erarbeiten wolle, um sie den Vereinsmitgliedern vorzustellen.

Trost ist Nachfolger von Everhard Mingels, der den Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung mitgeteilt hatte, dass er sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen lassen möchte. Zunächst als Kassenwart im Vorstand, hatte er seit 2011 den Altertumsverein als Vorsitzender geleitet. Wie erfolgreich er dabei gewesen sei, zeige sich unter anderem darin, dass der NAVX einer der mitgliederstärksten historischen Vereine am Niederrhein sei, erklärte der Vorstand. Sehr bewegt und unter langem Applaus der Mitglieder bedankten sich die Vorstandsmitglieder Kerstin Kraus, Werner van Hüth und Theo Lemken beim scheidenden Vorsitzenden und dessen Frau Katharina. Everhard Mingels wird dem NAVX aber weiterhin zur Verfügung stehen, versprach er.

In der Versammlung wurde außerdem Gerda Hußmann geehrt. Sie ist seit 50 Jahren Mitglied im NAVX und dort in verschiedenen Funktionen aktiv. Zuletzt war sie im Beirat, diese Aufgabe gab sie nun ab, um „Jüngeren Platz zu machen“. Der Verein dankte ihr mit einem vergoldeten Replikat des „Xantener Knaben“. Für sie wurde Diplom-Archivar Lukas Petzold in den Beirat gewählt, der seit 2018 hauptamtlich das Xantener Stadtarchiv leitet. Turnusgemäß für weitere vier Jahre wurde Heribert Kerkmann als Beiratsmitglied bestätigt. Die Kassenprüfung werden weiterhin Hans-Jürgen Wohlgemuth und Friedrich van Ravenstein durchführen.