Tennis, 2. Verbandsliga : Budberger Herren weiter Spitzenreiter

Mario Lesic, Olivier Michalski, Tom Hübel und Sven André (v.l.) schlagen für die Herren-Mannschaft von SW Budberg in der Hallenrunde auf. Foto: Verein

Die Herren des TC Schwarz-Weiß waren in Hösel schon nach den Einzeln „durch“. Die „30er“ aus Sonsbeck spielten erneut remis.

TC Scharz-Weiß Budberg Die Herren stehen durch den 4:2-Erfolg beim TC Hösel weiter an der Tabellenspitze der 2. Verbandsliga. Sven André gewann mit 6:2, 6:3. Tom Hübel musste im ersten Satz kämpfen, später brach der Gegner jedoch ein (6:4 6:2). Olivier Michalski verlor den ersten Satz (6:7), war dann aber zweimal am Netz erfolgreich (6:2, 10:6). Kapitän Mario Lesic setzte sich mit 6:1, 6:0 durch. Damit war die Entscheidung vor den Doppeln zugunsten der Gäste gefallen. Am nächsten Samstag bei SW Essen II ist Simon Pfau nach ausgestandener Verletzung wieder ein Kandidat für die Einzel.