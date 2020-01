Leichtathletik : Nordrhein-Meister über die Sprintdistanz

Franziska Schuster und Nicolas Mayer vom TuS Xanten erlebten einen Top-Einstand ins neue Leichtathletik-Jahr.

Einen optimalen Start ins neue Sportjahr haben zwei Leichtathleten des TuS Xanten hingelegt. Nicolas Mayer und Franziska Schuster wurden in der Halle Manfort in Leverkusen Nordrhein-Meister. Medaillen-Ränge belegten auch Rahel Brömmel sowie Armin Gero Beus vom SV Sonsbeck. Allerdings fielen ihre Reaktionen nach den Rennen unterschiedlich aus. Nicolas Mayer Drei Tausendstel-Sekunden entschieden über den Titel im 200m-Rennen der männlichen U20-Jugend. Nach der Zielfoto-Entscheidung durfte der 17-jährige Starter aus Xanten die Siegerfaust ballen. Auf der offiziellen Ergebnisliste standen für ihn und Dani Luis Khulusi (Bayer Leverkusen) 23,36 Sekunden, doch Mayer bekam den Titel zugesprochen. „Mit diesem Erfolg haben Nicolas und ich nicht gerechnet“, sagt Trainer Werner Speckert. Der Schüler lief über diese Sprint-Distanz sogar eine neue persönliche Hallen-Bestzeit.

Sein Coach denkt schon weiter. Er möchte mit seinem Schützling den Fokus auf die 400 Meter und 800 Meter legen. Speckert: „Das sind quälende Strecken. Da muss man viel für tun. Das Training wird umfangreicher. Ich ziehe das in diesem Jahr durch. Manche Athleten muss man zu ihrem Glück zwingen. Nicolas kann auf den zwei Distanzen sein Talent am besten ausschöpfen.“

Katja Lingen Die Mehrkämpferin des SV Sonsbeck zog über 60m-Hürden der U20-Klasse in 9,16 Sekunden in den Endlauf ein. Im Finale sprintete sie zu schnell die erste Hürde an. Lingen schied aus, war aber mit Platz acht nicht unzufrieden.



Franziska Schuster Die U20-Mehrkämpferin des TuS hat ihre Titel-Sammlung erweitert. Über 60m-Hürden gewann die 17-Jährige den ersten Vorlauf in 8,73 Sekunden, im Finale legte sie noch einen drauf. Die Blondine steigerte sich auf 8,65 Sekunden (persönliche Bestzeit) und ließ die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Das war ein bravouröse Leistung. Franzi kommt immer besser in die Technik rein“, meint Speckert. Am gleichen Tag standen noch die 200 Meter an. Dort „war der Saft raus“. Ihr war anzumerken, dass sie am Abend zuvor noch eine Trainingseinheit absolviert hatte. Schuster fehlte in der zweiten Hälfte des Rennens die Sprint-Ausdauer. Dennoch sprang der dritte Rang heraus (25,32).