Nachwuchsfußball : Leistungsklasse spielt in zwei Hälften weiter

Leistungsklasse spielt in zwei Hälften weiter

A-Jugend-Fußball: Fünf Teams gehören der Meisterrunde an. Die Sonderliga zur neuen Saison wird immer wahrscheinlicher.

Die A-Jugendlichen im Fußball-Kreis Moers werden in der zweiten Saison-Hälfte in einem anderen Modus um Punkte spielen. Dies wurde auf der Arbeitstagung des Kreis-Jugendausschusses (KJA) bekanntgegeben. Statt der „normalen“ Rückrunde gibt’s nun zwei Einzel-Spielrunden. Die Trainer sind zwiegespalten.

In der so genannten Leistungsklasse A spielen mit dem TuS Xanten, SV Budberg, GSV Moers, JSG Veen/Alpen und SV Sonsbeck nur die Teams, die nach der Hinrunde auf den vorderen Plätzen der Tabelle gelandet waren. In der Gruppe B treffen der SV Menzelen, die JSG Lüttingen/Labbeck-Uedemerbruch, JSG Lintfort/Kamp, FC Neukirchen-Vluyn und der Rumelner TV aufeinander. Die vor dem Jahreswechsel geholten Punkte gegen die Gruppen-Gegner werden mitgenommen.