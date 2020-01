Fußball in Sonsbeck : Zwei Testspiele, ein Auswärtssieg

Hiergeblieben: A-Jugend-Spieler Tobias Bolz (r.) wurde in der 69. Minute beim SV Sonsbeck im Testspiel gegen Meerbusch eingewechselt. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die Landesliga-Fußballer des SV Sonsbeck trafen gegen den TSV Meerbusch nicht ins Netz, am nächsten Tag aber zweimal gegen Hamborn 07. Luis Ramon Gizinski und Jan-Luca Geurtz schossen die Tore. Max Fuchs verletzte sich am Fuß.

Von Andre Egink und René Putjus Lokalsport-Redakteur Xanten/Rheinberg

Es war nur ein kleiner Kader, der Heinrich Losing am vergangenen Wochenende für zwei Testpartien zur Verfügung stand. Der Coach des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck nahm dennoch wertvolle Eindrücke mit in die nächste Trainingswoche. Max Fuchs muss allerdings aussetzen. Der Stürmer verletzte sich am Sonntag beim 2:1 (1:0)-Erfolg über Hamborn 07. Das Spiel tags zuvor gegen den Oberligisten TSV Meerbusch war mit 0:3 (0:0) verloren gegangen.

Die Rot-Weißen zegten trotz der Pleite eine ordentliche Leistung im Willy-Lemkens-Sportpark. Der Gastgeber ließ in der ersten Halbzeit nichts anbrennen. Die Abwehrreihe um Tobias Meier, Max Werner, Robin Schoofs und Timo Evertz sowie davor die Doppel-Sechs mit Eren Canpolat und Luis Ramon Gizinski standen gut sortiert wie dicht gestaffelt. Jedoch fehlte nach vorne die Durchschlagskraft, so dass beide Mannschaften keine zwingenden Chancen erspielten.

Aufstellungen A-Junioren helfen zweimal aus gegen Meerbusch Weichelt; Meier, Schoofs, Werner, Canpolat, Evertz, A.Maas (69. Bolz), Gizinski (52. Terfloth), Geurtz, Terlinden, Fuchs (46. K. Keisers) in Hamborn Hüpen; Meier (46. Evers), Werner, Canpolat, Schoofs, A. Maas (46. Geurtz), Pütz, Terfloth, K. Keisers, Gizinski, Fuchs (74. Alzedaue)

Erst nach dem Seitenwechsel kam mehr Schwung in die Offensivreihen. Jamie Darren van De Loo brachte die Gäste in der 48. Minute nach einer Ecke in Führung. Es dauerte bis zu den Schlussminuten, als der Oberligist mit einem Doppelschlag durch Sebastian van Santen (86.) und Kilian Schaar (89.) auf 3:0 ausbaute. Vor dem 2:0 gab’s Diskussionen. Schiri Jan Christian Behnisch wollte den Treffer erst nicht anerkennen. Weil das Tornetz ein Loch hatte, war der Ball durchgerollt. Nach dem Hinweis von Keeper Tim Weichelt gab der Referee das 2:0.

Auf Seiten der Sonsbecker hatten Felix Terlinden (2), Alexander Maas und Jan-Luca Geurtz im zweiten Abschnitt beste Möglichkeiten, um das Ergebnis freundlicher zu gestalten.

Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing sagte: „Das Resultat passt nicht zum Spielverlauf. Wir haben defensiv gut gestanden und uns im zweiten Durchgang sehr gute Chancen erspielt. Leider konnte wir ich dreimal wechseln, so dass wir am Ende ein wenig nachließen. Meerbusch hatte schon zur Pause fünfmal ausgetauscht.“ Aus der A-Jugend half Tobias Bolz aus. Der 18-Jährige ersetzte in der 69. Minute Alexander Maas im Mittelfeld und spielte recht solide.

In der Begegnung bei den Hamborner „Löwen“ aus der Nachbar-Gruppe saßen nur drei Feldspieler auf der Bank – unter anderem Ahma Alzedaue aus der eigenen A-Jugend. Das erste Ausrufezeichen setzte Gizinski. Nach einem kurzen Abstoß störten die Gäste sofort. Das Pressing wurde belohnt durch das 1:0. Fuchs legte auf Gizinski, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Der SVS erarbeitete sich weitere Möglichkeiten, die allerdings ungenutzt blieben. Losing: „Wir hätten mit einer deutlicheren Führung in die Pause gehen müssen.“

So glichen die Hausherren kurz nach Wiederanpfiff aus. Nico Klotz, ein ehemaliger Profi des MSV Duisburg, nutzte einen Stellungsfehler in der Sonsbecker Hintermannschaft zum 1:1 (47.). Bis zum 2:1 für die Rot-Weißen dauerte es bis zur 72. Minute. Wie beim 1:0 hatten die „Löwen“ einen Abstoß nicht rausgeschlagen, die Sonsbecker liefen früh an – und Maurice Hörter verlor das Leder. Jannis Pütz spielte auf den eingewechselten Geurtz, der den Angriff erfolgreich vollendete. Fuchs erlebte den Schlusspfiff nicht auf dem Rasen mit, weil er in der Schlussphase umgeknickt war und runter musste.

Heinrich Losing sagte als Fazit zu dem anstrengenden Wochenende: „Ich bin positiv überrascht, dass bei meiner Mannschaft die Kraft nicht nachgelassen hat und auch das Spiel in Hamborn sehr ernst genommen wurde.“