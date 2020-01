Fußball-Landesliga : SVS erst gegen Meerbusch, dann in Hamborn am Ball

SVS erst gegen Meerbusch, dann in Hamborn am Ball

SONSBECK Sonsbeck absolviert an diesem Wochenende zwei Testpartien. Trainer Heinrich Losing stehen nur 15 Feldspieler zur Verfügung.

Die Fußballer des Landesligisten SV Sonsbeck werden an diesem Wochenende gleich zweimal ordentlich ins Schwitzen kommen. Am 18. Januar um 12 Uhr gibt Oberligist TSV Meerbusch seine Visitenkarte im Willy-Lemkens-Sportpark ab. Am 19. Januar geht’s für die Rot-Weißen mit der nächsten Vorbereitungspartie weiter. Um 15.30 Uhr gastiert die Elf von SVS-Trainer Heinrich Losing beim Landesligisten Hamborn 07. Die „Löwen“ spielen in der Parallelgruppe um Punkte. Zugänge kann der Verein noch nicht vermelden.