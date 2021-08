Medizinische Versorgung in Xanten : Mario Gerdes ist neuer Pflegedienstleiter im St.-Josef-Hospital

Medizinische Versorgung in Xanten

Mario Gerdes leitet den Pflegedienst in Xantens Krankenhaus. Foto: Hospital

Xanten Der neue Pflegedienstleiter im Xantener Krankenhaus ist mal zur See gefahren und fährt nach Dienst zur Entspannung gern Motorrad.

St.-Josef-Hospital Xanten. Der Norddeutsche, der in der Nähe von Leer aufgewachsen ist, hat einen recht vielseitigen Lebenslauf. Zunächst machte er eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker und fuhr zur See. Später wechselte Gerdes zum damaligen Bundesgrenzschutz (heute Bundespolizei) und absolvierte sein Fachabitur. Seine wahre Berufung fand er aber erst nach seiner dritten Ausbildung zum Krankenpfleger 1995 im St.-Clemens- Hospital in Geldern.