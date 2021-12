Erkelenzer Musikverein sagt „Danke“ : Leckere Spende für das Hermann-Josef-Krankenhaus

Erkelenz Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hermann-Josef-Krankenhauses leisten tolle Arbeit. Jederzeit, in der Corona-Pandemie aber noch viel mehr. So sieht es der Städtische Musikverein Erkelenz und überlegte, wie er seinen Dank dafür zum Ausdruck bringen kann.

Zunächst besuchten Vorsitzender Karl-Heinz Wawrzinek und Schatzmeister Andreas Ullmann das Erkelenzer Krankenhaus, um dessen Verwaltungsdirektor Jann Habbinga mehr als 200 weihnachtliche Gebäckmischungen der Erkelenzer Feinbäckerei Otten für dessen Mitarbeiter zu überreichen. Ullmann erklärte dazu: „Ohne den unglaublichen Einsatz und das Engagement wären wir in Erkelenz noch wesentlich schlimmer von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Der Städtische Musikverein will mit den kleinen Geschenken einfach mal Danke sagen.“

Am vierten Advent sorgte außerdem eine Abordnung des Symphonischen Blasorchesters im Außenbereich des Krankenhauses an der Tenholter Straße für vorweihnachtliche Stimmung.

Eine weitere Spende leitete der Städtische Musikverein Erkelenz jetzt ebenfalls in die richtigen Bahnen. „Bei unserem Weihnachtskonzert am 5. Dezember hatten wir statt Eintritt um Spenden gebeten, mit denen die Opfer der Sommerflut unterstützt werden können. Zusammengekommen sind 1189,21 Euro“, berichtet Dirigent Thomas Lindt erfreut. Diese Spendensumme sei bereits an die „Aktion Deutschland hilft“ überwiesen.