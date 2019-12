Bauernproteste in Sonsbeck : Mahnende Worte am Mahnfeuer

Landwirt Johannes van Betteray war einer der Bauern, die am Sonsbecker Mahnfeuer auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht haben. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Etliche Sonsbecker Bauern fürchten um ihre Zukunft. Daher machten sie an einem Mahnfeuer auf ihre Anliegen aufmerksam. Viele glauben nicht, dass junge Menschen noch Sinn darin sehen, einen Hof zu übernehmen.

Von Heidrun Jasper

Stell dir vor, du fährst über Land, und es gibt keine Bauernhöfe mehr. Ein düsteres Szenario, das angesichts der immer größer werdenden Auflagen, die die Politik den Landwirten aufs Auge drückt, durchaus realistisch ist. Daher haben sich Landwirte aus ganz Nordrhein-Westfalen in einem losen Netzwerk selbst organisiert. Nach den viel beachteten Protestfahrten entzündeten sie nun am Samstag bundesweit Mahnfeuer, um auf sich aufmerksam zu machen, mit Menschen in den Dialog zu treten.

So auch in Sonsbeck. Mit 20 Traktoren kamen sie zum Rathausplatz und stimmten um Punkt 17 Uhr ein lautstarkes Hupkonzert an. Johannes van Betteray (56) erklärt, worum es ihm und seinen Kollegen geht. „Die Politik muss uns ernst nehmen. Und uns zuhören“.

Die Bauern sind es satt, angeklagt zu werden, sie würden ihre Tiere schlecht behandeln, zu viel Gülle auf die Feldern aufbringen, die Äcker mit schädlichen Pflanzenschutzmitteln zu bearbeiten. Sie sind es leid, immer die Schuldigen am Klimawandel zu sein, zu wenig für den Umweltschutz zu tun. „Wenn gerade wir Landwirte nicht mehr als Umweltschützer gesehen werden, wer dann? Wir sind doch die einzige Sparte, die CO 2 binden kann“, sagt Johannes-Dieter Hinßen (45), der in dritter Generation Mais und verschiedene Getreidesorten als Schweinefutter anbaut. Ob einer seiner drei Söhne einmal in seine Fußstapfen tritt, steht in den Sternen. „Bei den politischen Rahmenbedingungen denke ich das nicht.“

Auch van Betteray (56), der einen Mischbetrieb mit 150 Zuchtsauen und 350 Mastschweinen betreibt, sieht schwarz, dass es auf seinem Hof eine siebte Generation geben wird. „Der junge Mensch muss Perspektiven haben. Wenn die Jungbauern konkrete Vorgaben und Planungssicherheit auf politischer Ebene hätten, dann würden mehr den elterlichen Hof übernehmen.“ Zustimmendes Nicken von Frank Terhorst: „Junge Landwirte brauchen eine Planungssicherheit von mindestens 20 Jahren, um auf dem Hof zu investieren.“ Und es könne ja nicht sein, dass zum Beispiel in Brasilien Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die in Deutschland seit 20 Jahren verboten sind.