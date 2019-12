Agrarpolitik : Bundesregierung geht auf nach massiven Protesten auf die Landwirte zu

Berlin Die Bundesregierung plant eine „Wertschätzungskampagne“ für die vielgescholtene Agrarbranche. Sie will mit dem Handel beraten, wie ie Flut an Billig-Lebensmitteln eingedämmt werden kann. Das soll auch den Bauern helfen.

In der Debatte über die Zukunft der Landwirtschaft ist die Bundesregierung auf die verunsicherte Branche einen guten Schritt zugegangen. Es gebe einen „großen Respekt für Ihre Arbeit“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Auftakt des „Agrargipfels“ im Kanzleramt, zu dem sie am Montag Verbandsvertreter und zahlreiche Landwirte eingeladen hatte. Sie sicherte zu, die Bauern bei weiteren Anforderungen zum Umwelt- und Klimaschutz einzubeziehen.

Man plane eine „Wertschätzungskampagne“ und viele „Dialogforen“ mit Vertreten der Landwirtschaft im kommenden Jahr, sagte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU). Dabei soll es um einvernehmliche Lösungen etwa beim Insektenschutz, bei den Düngeregeln oder Billig-Lebensmitteln gehen. Die Foren sollen bereits am 21. Januar bei der Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche in Berlin beginnen.

Billig-Lebensmittel Die Bundesregierung will umstrittene Billigangebote für Lebensmittel stärker in den Blick nehmen. Dazu solle es eine Gesprächsrunde bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Handelsunternehmen geben, teilte Klöckner (CDU) nach dem Agrargipfel mit. Verbraucher gewöhnten sich an Schnäppchenangebote, warnte Klöckner. Lebensmittel zu Tiefstpreisen hätten allerdings „Auswirkungen auf die Bauernfamilien und die Wertschätzung“. Klöckner weist den Verbrauchern eine entscheidende Rolle zu, um zu mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft zu kommen. „Wer Bio auf den Feldern will, muss Bio kaufen“, sagt die Minsiterin.