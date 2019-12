Handball : Xanten mischt weiter oben mit

Falko Gaede trainiert die Xantener Handballer. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen/Xanten Handball: Die Bezirksliga-Männer des TuS holten auch gegen Rhede II zwei Punkte, während sich die Frauen-Mannschaft im Tal der Tränen befindet. Und die HSG Alpen/Rheinberg spielt weiter extrem erfolglos.

Die TuS-Männer spielen als Tabellendritter weiter um den Aufstieg mit. Gegen Rhede kam die Mannschaft schwer rein in die Partie. Rune Sevecke fällt lange aus. Alpen/Rheinberg machte sich mal wieder das Leben selber schwer.

Es war ein hartes Stück Arbeit, bis die Bezirksliga-Männer des TuS Xanten gegen den HC TV Rhede II den nächsten Saison-Erfolg perfekt gemacht hatten. So gingen die Hausherren erstmals in der 20. Minute in Führung (10:9). „Allmählich haben wir dann dem Spiel aber unseren Stempel aufgedrückt“, sagte Trainer Falko Gaede, dessen Team sich schließlich mit 30:24 (15:13) durchsetzte.

Info Hinserie endet für den TuS in Alpen Jahresabschluss Bevor sich die Bezirksliga-Teams der HSG Alpen/Rheinberg und des TuS Xanten in die Weihnachtspause verabschieden, stehen sie sich am 15. Dezember gegenüber. Gespielt wird in der Alpener Großraumsporthalle um 17.15 Uhr. Kreispokal Die Xantener Männer sind schon am 4. Januar wieder gefordert. Sie spielen beim Liga-Konkurrenten TSV Bocholt um den Einzug ins Halbfinale.

Dem Coach standen nur acht gesunde Spieler zur Verfügung. Noah Glenk hatte sich im Training einen Haarriss im Daumen zugezogen und trägt Gips. Rune Sevecke fällt wegen einer Fußverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Dominik Sernetz musste wegen einer Grippe passen. Fabian Saccullo sowie Johannes Gerißen waren angeschlagen. Gaede: „Komischerweise reißen wir uns immer am Riemen, wenn wir mit einem kleinen Kader antreten.“ In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste nochmals auf drei Tore heran, nach eine Auszeit lief’s aber wieder besser im TuS-Spiel. Tore: F. Eichler (10/2), Swoboda (6), Ernst, Orlowski, (je 4), Dertinger (2), Kühl (2/1), N. Eichler, Heiming.

Die lange, lange Negativserie der HSG Alpen/Rheinberg geht weiter. Auch die HSG Hiesfeld/Aldenrade III ließ sich vom punktlosen Schlusslicht nicht überrumpeln. So unterlagen die Mannen von Trainer Frank Conrad mit 23:38 (10:17). Der Gegner agierte von Anfang an agressiver in der Deckung. Die Gäste leisteten sich unnötige Ballverluste. „Zum Ende der Partie war die Moral meiner Mannschaft gebrochen und sie kassierte noch einige unnötige Treffer, die das Endergebnis etwas zu hoch ausfallen ließen“, so Conrad. Tore: Brettschneider (7/1), Kugler/Blokisch (je 4), Schröder, Kamps (je 2), Scheffers, P. Luitjens, T. Luitjens, Wardazki.

Das deprimierende Gefühl nach einer Klatsche kennen die Landesliga-Handballerinnen des TuS Xanten in dieser Spielzeit nur zu gut. Der Aufsteiger musste gegen den SV Straelen II bereits die zehnte Saison-Pleite einstecken. Die Gastgeberinnen waren mit 22:45 (11:21) unterlegen. Eigentlich sollte alles besser werden. Erstmals in dieser Spielzeit trat der Aufsteiger mit einer vollen Bank an.