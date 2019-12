Jugendfußball : Sonsbecker Talente drehen auf

Kreis Hombergs C-Junioren mühten sich beim SVS zu einem schmeichelhaften 4:3-Erfolg.

C-Jugend: SV Sonsbeck – VfB Homberg 3:4 (1:0). „Das war ein echter Fight. Wir hatten den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. Eine Punkteteilung wäre das gerechtere Ergebnis gewesen“, rekapitulierte Teamleiter Florian Terlinden. Seine Elf stemmte sich mit aller Macht gegen die Niederlage. Luca Hendess, Phillip Starbatty und Noah Hahnke netzten. Homberg schaffte es jedoch, die Partie zu drehen. „Großes Kompliment an meine Mannschaft für das tolle Spiel, das leider nicht belohnt wurde“, merkte Terlinden noch an.