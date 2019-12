Bauernproteste : Rheurdter Bauern entzünden Mahnfeuer

Auf einem Feld neben der B510 in Kengen brannten am Samstag Feuertonnen. Landwirte protestierten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Das Land brennt – nicht nur am Samstag beim bundesweiten Protest der Landwirte. Der Standort Kengen, in Höhe von Landtechnik Hellmanns, war Teil einer Kampagne, die am Samstag bundesweit startete. Alle 50 Meter loderte das Feuer aus den aufgestellten Tonnen. Die Bauern machten auf die aus ihrer Sicht weiterhin nicht zufriedenstellende Situation nach der Trecker-Sternfahrt nach Berlin in ihrer Branche aufmerksam. Zwar haben mit über 40 Verbänden Gespräche stattgefunden, die Lage habe sich aber nicht entspannt. Im Gegenteil.

„Wir wollen mit dieser Aktion Aufmerksamkeit bei der Bevölkerung erwecken und weiterhin unseren Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung formulieren“, sagte Willi Hellmanns, der zusammen mit Kollegen an der viel befahrenen B510 die Aktion der Mahnfeuer steuerte. Organisiert wurde sie über das Bündnis „Land schafft Verbindung“, die bereits zur Trecker-Sternfahrt die Landwirte mobilisierte und auch weiterhin zu Aktionen aufrufen wird. Auch Landwirte aus Kengen waren mit den Rheurdter und Lintforter Kollegen in der Bundeshauptstadt. „Es kann nicht sein, dass pauschal die Landwirtschaft für alles verantwortlich gemacht wird“, sagten Robert Schayen, Michael Rips und Georg Peschers. Die Rede ist vom Insektenschutz, der Düngeverordnung, verschärften Auflagen, von Existenzsorgen, aber auch vom Mobbing, dem die Kinder aus landwirtschaftlichen Familien in den Schulen ausgesetzt sind. Der soziale Frieden sei in Gefahr.

Am Niederrhein brannten Mahnfeuer unter anderem in Rheurdt, Kerken, Kalkar und Sonsbeck. Die deutschlandweite Aktion will auf die Lage in der Landwirtschaft aufmerksam machen und für einen Dialog werben.

In Deutschland hat die hohe Qualität von Lebensmitteln oberste Priorität. „Wir sind Unternehmer, die nach hohen, festgelegten Standards das produzieren, was der Kunde haben will. Nur bezahlen will er nicht“, so Hellmanns. Manche Importware aus der EU oder aber Fleisch aus Drittländer entspreche in keinster Weise diesen Kriterien. Im Gegenteil. Der Verbraucher fordere höchste Qualität, kaufe in Massen Billigfleisch. Das Überangebot an diesen Lebensmitteln, das später entsorgt werde, so Hellmanns, sei ein wiederum noch anderes Thema.