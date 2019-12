Flüchtlingsberatung in Xanten : Für die Flüchtlingsberatung liegen zwei Angebote vor

Flüchtlingsberatung in Xanten

Das bisherige Büro der Flüchtlingsberatung in Xanten (Archiv). Foto: Diakonie

Xanten Xanten hat den Auftrag ausgeschrieben. Caritas und Awo reichen Angebote ein, die Diakonie lehnt das ab. Die Entscheidung liegt nun beim Rat.

(pek) Für die Beratung und Unterstützung von Flüchtlingen in Xanten liegen dem Rat Angebote von der Caritas und der Awo vor. Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve, die bislang diese Aufgabe wahrgenommen hatte, erteilte der Stadt hingegen eine Absage. Gleiches gilt für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Der Kreisverband des DRK Niederrhein hat sich nicht zurückgemeldet. Über den Zuschlag wird der Rat voraussichtlich in seiner Sitzung am Dienstag, 10. Dezember, im nichtöffentlichen Teil entscheiden. Der jetzige Vertrag mit der Diakonie endet zum 31. Dezember 2019. Zwei Mitarbeiterinnen hatten die Aufgabe übernommen.