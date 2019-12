Verkehrsberuhigung : Xanten will City für schwere Laster sperren

Xanten Für Lieferanten soll eine Ausnahme vom Durchfahrverbot gelten. Ein Mobilitätskonzept für die Stadt fehlt aber noch.

In kleinen Schritten geht es mit einer Verkehrsberuhigung in Xantens Innenstadt voran. Der große Wurf fehlt noch; hier wartet der Rat auf das Mobilitätskonzept. Doch am heutigen Dienstag finden die Stadtverordneten erneut das Thema auf der Tagesordnung. In ihrer öffentlichen Sitzung, die um 17 Uhr beginnt, geht es dann um weitere Durchfahrverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen für Straßen rund um den Wall.