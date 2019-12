Kabarettpreis : Zwölf Nominierte fürs „Schwarze Schaf“

Wesel Im März beginnt die Vorrunde in Emmerich, Wesel, Krefeld und Moers. Das Finale findet in Duisburg statt.

Die Jagd auf „Das Schwarze Schaf“ 2020 ist eröffnet: Zwölf Nominierte haben es in die nächste Runde des niederrheinischen Kabarettpreises geschafft. Die Nachwuchskünstler konnten sich gegenüber zahlreichen Bewerbern aus dem deutschsprachigen Raum durchsetzen und dürfen nun auf die begehrte Trophäe hoffen. In den Vorrunden treffen sie nun aufeinander. Es sind Alex Döring (München), Beier & Hang (München), Florian Hacke (Kiel), Goldfarb-Zwillinge (Berlin), Jakob Heymann (Bremen), Johannes Floehr (Krefeld), Martin Valenske & Henning Ruwe (Berlin), Micha Marx (Bonn), Peter Fischer (Mannheim), Quichotte (Köln), Sulaiman Masomi (Köln) und Victoria Helene Bergemann (Kiel).

Ab dem 12. März treten jeweils sechs Nominierte an acht Abenden (zwei Abende pro Stadt) in Emmerich, Wesel, Krefeld und Moers gegeneinander an und präsentieren dem Publikum jeweils 15-minütige Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Die Zuschauer entscheiden, welche sechs Talente ins Finale am 9. Mai im Theater am Marientor in Duisburg einziehen.