Kommentar : Eine Chance für Wesel

Steiger in Wesel am Rhein. Foto: Klaus Nikolei

Meinung Wesel In der Stadt, die Gastfreundschaft im Namen „Vesalia hospitalis“ trägt, werden Amerikaner willkommen geheißen. Gerade in wilden Trump-Zeiten ist die Verbindung zu unseren amerikanischen Freunden wichtig.

Manchmal ist es der Außenblick auf eine Stadt, der Erstaunliches zu Tage fördert. Die Schweizer Reederei preist Wesels Innenstadt als „urig“, als auferstanden aus der Asche. Natürlich will Viking damit Touristen den Aufenthalt in Wesel schmackhaft machen. Man kann sich aber vorstellen, dass amerikanische Gäste staunend durch ein historisches Denkmal wie den Willibrordi-Dom laufen und ergriffen vor dem Minuit-Schild stehen, dem Gründer New Yorks. Wesel hat eben mehr zu bieten als es mancher in der Stadt wahrhaben will.