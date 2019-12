22-Jähriger mit Beifahrer verunglückt : Schwerer Unfall in Schermbeck: Auto überschlägt sich

Schermbeck Beide Insassen verletzten sich schwer und mussten per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Montagnachmittag in Schermbeck zu einem schweren Alleinunfall auf der Erler Straße zwischen Schermbeck und Raesfeld Erle gekommen. Ein 22-jähriger Dorstener als Fahrer und sein Beifahrer, ein 28-Jähriger aus Erle, waren mit einem Pkw aus Erle in Richtung Schermbeck unterwegs. Auf Höhe der Einmündung „Auf der Bree“ verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses kam von der Straße ab und überschlug sich. Beide Insassen verletzten sich schwer und mussten per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Straße wurde voll gesperrt. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber musste vor Ort nicht mehr landen.