Schermbeck : Start in St. Georg mit Benefiz-Konzert

Das Vokalensemble Opella Nova ist am 15. März in der Georgskirche zu Gast. Foto: GK

Schermbeck Die Musikreihe der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck geht in ihre 21. Saison – Eintritt frei, Spenden willkommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Die Reihe „Konzerte in der St. Georgskirche zu Schermbeck“, die im Jahre 2000 im Zusammenhang mit der neuen Führer-Orgel begann, hat sich dank der Unterstützung seitens der Kulturstiftung Schermbeck, der Volksbank Schermbeck sowie der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe zu einem auch über die Grenzen Schermbecks hinaus wahrgenommenen kulturellen Ereignis entwickelt, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde auch im Jahre 2020 wieder ganz herzlich einlädt. Die Programmzusammenstellung für die 21. Saison übernahm auch diesmal wieder Pfarrer i. R. Wolfgang Bornebusch.

Die fünfteilige Konzertreihe beginnt am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr mit einem Benefizkonzert zugunsten der DiakonieStiftung. Das Konzert mit dem Titel „All Gershwin“ gestaltet Ratko Delorko. Der in Hamburg geborene Pianist erhielt bereits im Alter von drei Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Delorko studierte Klavier, Komposition und Dirigieren in Düsseldorf, Köln und München. Seine Konzerttätigkeit führte ihn sowohl in wichtige deutsche Konzerthallen als auch in Musikmetropolen des Auslands und in Übersee. Abgesehen von den Standardwerken der Solo- und Konzertliteratur beschäftigt sich Delorko ebenso mit weitgehend unbekannten Kompositionen bekannter Komponisten. Die Reichweite seiner künstlerischen Aktivitäten zeigt sich auch in einer Auswahl seiner Radio- und Fernsehproduktionen. Für den WDR nahm er Gershwins „Rhapsody in blue“ und „Songbook“ und Antheils „Klaviersonaten“ auf.

Info Kirchengemeinde bietet Erinnerungsdienst Service Wer an die Termine der Konzerte zeitnah erinnert oder als Auswärtiger über die Konzerte regelmäßig informiert werden möchte, kann dem Büro der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck (Tel. 02853 3114 oder über die Homepage www.kirche-schermbeck.de) seine Internetadresse zukommen lassen.

„Christus, der uns selig macht“, titelt das Vokalkonzert zur Passionszeit, das am 15. März um 17 Uhr vom Ensemble Opella Nova gestaltet wird. Zum Quintett gehören Bettina Aufmkolk (Sopran), Susanne Riediger (Mezzosopran), Beate Jordan (Alt), Adrian Kroneberger (Tenor) und Thomas Stenzel (Bass): Auf dem Programm stehen Werke von Gesualdo, Hammerschmidt, Hansen, Kuhnau, Monteverdi, da Palestrina, Schütz und anderen. Das Vokalensemble Opella Nova ist im Ruhrgebiet zu Hause. Die Mitglieder erhielten ihre musikalischen und sängerischen Ausbildungen an der Folkwang-Universität der Künste in Essen, am Institut für Musik und Musikwissenschaft der Universität Dortmund und an der Kirchenmusik-Hochschule Herford. Das Ensemble konzertierte bereits in zahlreichen Städten NRWs und darüber hinaus. „Opella Nova“ nannte der Komponist Johann Hermann Schein um 1618 eines seiner geistlichen Hauptwerke. Durch seine Namenswahl gibt das Quintett einen Hinweis auf den Schwerpunkt seines musikalischen Schaffens: die Musik des Frühbarocks und der Renaissance.

„Von Luft und Liebe“ erzählt das Konzert für Violoncello und Orgel, das am 19. April um 17 Uhr beginnt. Ausführende sind Christina Meißner (Cello) und Poul Skjølstrup Larsen (Orgel). Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Hildegard von Bingen, Johann Sebastian Bach, Diego Ortiz, Arvo Pärt und Antonio Vivaldi. Poul Skjølstrup Larsen studierte Orgel und Chorleitung an der Nordjysk Musikhochschule in Aalborg. Weitere Studien folgten in Paris. Heute ist er Organist an der Klosterkirche in Løgumkloster (Dänemark). In den letzten Jahren widmete er sich verstärkt der neuen Musik. Christina Meißner erhielt ihre künstlerische Ausbildung in Weimar an der Hochschule für Musik Franz Liszt, wo sie auch lehrend tätig ist. Entscheidende künstlerische Impulse erhielt sie unter anderem von Stanislav Apolin in Prag und von Anner Bylsma in Amsterdam. Als Mitbegründerin des Ensembles Klangwerkstatt Weimar prägte sie über ein Jahrzehnt die künstlerische Qualität der musikalischen Arbeit des Ensembles in Kooperation mit namhaften zeitgenössischen Komponistinnen.