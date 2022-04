Kreis Wesel beteiligt sich an bundesweiter Aktion : Stadtradeln beginnt mit einer Demo

Kreis Wesel/Rheinberg Vom 8. bis 28. Mai werden im Kreis Wesel wieder Kilometer gesammelt. Schulen, Kindergärten, Betriebe, Vereine, Organisationen, Familien und Kommunalpolitiker sind zum Mitmachen aufgefordert.

Der Kreis Wesel nimmt wieder gleichzeitig mit allen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet am bundesweiten Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“ teil. Die Aktion startet am 8. Mai und endet am 28. Mai. Kreisweit finden mehrere Auftaktveranstaltungen statt. In Rheinberg wird zum Stadtradeln-Auftakt am 8. Mai erstmals eine „Kidical Mass“ verantaltet. Diese Fahrrad-Demonstration wirbt für mehr Sicherheit für Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr und startet mit einer kurzen Kundgebung um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Der Demonstrationszug fährt dann in geschlossenem Verband rund 3,5 Kilometer durch die Stadt, um dann im Stadtpark mit einer Abschlusskundgebung auszuklingen.