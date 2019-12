Köln/Niederrhein : Zwei Niederrheiner auf musikalischer Reise

Georg Conrad (l.) aus Rees und Marius Bubat aus Bislich leben in Köln und spielen als Coma elektronische Clubmusik. Jetzt neu: mit mehr Instrument. Foto: City Slang. Foto: City Slang

Köln/Niederrhein Georg Conrad stammt aus Mehr, Marius Bubat aus Bislich. Als Elektronikprojekt Coma sind sie in den großen Städten dieser Welt aufgetreten. Ihr neues Album heißt „Voyage Voyage“ – damit kommen sie jetzt in die Haldern Pop Bar.

Der Albumtitel gibt Hinweise auf das beruflich bedingte Reiseverhalten dieser beiden jungen Herren: „Voyage Voyage“ heißt das neue Werk, es erinnert natürlich an den gleichnamigen 80er-Evergreen der Band Desireless, deutet aber auch an, dass die Musik Georg Conrad und Marius Bubat schon in alle Teile der Welt gebracht hat. Als Elektronikprojekt Coma haben die beiden 36-jährigen Wahlkölner, unterstützt durch das renommierte Technolabel Kompakt, seit dem ersten Auftritt bei der co/Pop in Köln 2007 in vielen großen Städten der Welt gespielt: Sie traten in Indien und Vietnam auf, hatten einen Auftritt beim weltberühmten South By Southwest Festival in Texas, in Australien, Süd- und Mittelamerika, in vielen europäischen Metropolen. Zur neuen Albumveröffentlichung von „Voyage Voyage“ spielten Coma vor wenigen Tagen in Berlin, Paris, Amsterdam, London und Köln. Im März geht es dann auf richtige Tour mit 20 Konzertterminen und langen Fahrten im Tourbus. Fest steht schon jetzt: Georg Conrad und Marius Bubat sind zu neuen Ufern aufgebrochen – und das gilt nicht nur für die Musik.

Georg Conrad, in Rees-Mehr groß geworden, gründete in den 2000ern gemeinsam mit Marius Bubat und anderen Freunden am Niederrhein die Band Unisono, die sogar einen Auftritt beim Haldern-Pop-Festival hatte. Daraus erwuchs das Elektronikduo Coma; die beiden ehemaligen Schüler des Reeser Gymnasiums Aspel drehten fortan hauptberuflich Knöpfchen, legten zu früher Morgenstunden in den Clubs dieser Welt auf. Es folgte Ruhm in der Szene – 2016 wurde das Elektro-Duo sogar Coma mit dem popNRW-Preis ausgezeichnet.

Info Konzert in Haldern mit Vorband: Domingo Auftritt Mit ihrem neuen Album kehren Coma quasi dahin zurück, wo sie musikalisch sozialisiert worden sind. Am 30. Dezember treten sie in der Haldern Pop Bar auf. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Eintritt: 10 Euro plus Vorverkaufsgebühr, Karten auf www.musicglue.com oder im Haldern-Pop-Shop.



Vorband Das Konzert wird der Songwriter Domingo eröffnen. Dominik Peters ist ein Freund von Georg Conrad und beendet im Jahr 2019 das musikalische Kapitel Domingo. Wer ihn noch einmal live unter Domingo sehen will, kann das letztmalig in der Haldern Pop Bar erleben. Musik für den Dielenboden der Tatsachen schreibt Domingo, geerdet wirkt sein Sound. Wie das eben so klingt, wenn man in der niederrheinischen Provinz groß wurde und jetzt in Duisburg-City in einer Altbauwohnung lebt, wenn man die schöne Melodie schätzt und auf Schnörkel am liebsten verzichtet. Wie also soll man dann sein Album anders nennen als „Wooden Floor“? Das dritte Album von Domingo ist beeinflusst vom Sound amerikanischer Idole wie The Weakerthans, Maritime, Nada Surf und The Decemberists.

Die Elektronikmusikszene ist auf Körper und Tanz, auch auf Inszenierung bedacht. Wer die beiden Musiker Conrad und Bubat aber kennenlernt, der lernt schnell, dass Selbstinszenierung eigentlich nicht dem bescheidenen Naturell der Herren entspricht. Entsprechend verstecken sich Conrad und Bubat auf einem der Promofotos auch fast in einer Grünpflanze. Dass da zwei musikalische Überflieger in einer verrückten Popwelt agieren, merkt man den beiden Typen nicht an. Sie hyperventilieren nicht, pflegen privat so bodenständige Freizeitbeschäftigung wie Tennis (Georg Conrad) oder Angeln (Marius Bubat).

„Voyage Voyage“ ist ihr drittes Album. Der Vorgänger „This Side Of Paradise“ stammt aus dem Jahr 2015. Dazwischen ist viel passiert: arbeitete Georg Conrad für Theaterprojekte, Marius Bubat wirkte als Techniker hinter der Bühne bei Musikern wie dem deutschlandweit durchstartenden Roosevelt aus Viersen. Man kennt sich, man hilft sich. Nahe lag es auch, dass Coma mit ihrem neuen Werk vom für Elektronikmusik stehenden Label Kompakt zum Label City Slang wechselten. Eine gewisse Offenheit in den Stilen zeichnet City Slang aus. Hier fühlten sich Conrad und Bubat gleich zuhause. Musikalisch zogen die beiden die Konsequenz, mit dem neuen Album wieder mehr Wert auf Instrumente, auf Songs und weniger auf Elektronik zu legen. Produziert und gemischt haben es die beiden Musiker selbst. Letzten Feinschliff übernahm im Mastering die Ägypterin Heba Kadry in New York. Sie arbeitete unter anderem mit Weltstar Björk zusammen.

Die Musik klingt wieder organischer, bisweilen handgemachter. Coma trauen sich was – und sie singen. Klanglich erinnert hier viel an 80er-Pop, aus der Jetztzeit erkennt man Bezüge zu Bands wie Hot Chip. „Wir wollten wieder Instrumente spielen“, sagt Georg Conrad. Seit drei Jahren gehört auch ein Schlagzeuger im Hintergrund fest zur Truppe: Niklas Schneider studierte in Arnheim, wohnt ebenfalls in Köln. Jetzt spielt Marius Bubat wieder Gitarre, Georg Conrad wieder Bass. Die drei ergänzen sich gut.

Man sei „völlig unbedarft“ ins bandeigene Kölner Studio gegangen, habe sich einfach überraschen lassen wollen, was da so passiert. Beide hatten einiges an Ideen angesammelt. „Die Festplatte war wieder voll.“ Das Schlagzeug bietet eine neue Facette. Die Songs seien viel poppiger als die früheren Clubtracks. Gewissermaßen würden Coma damit auch zurück zu den Wurzeln ihrer Bandkarriere am Niederrhein kehren, sagt Conrad. „Clubszene und Konzertszene sind zwei ganz verschiedene paar Schuhe. Beim Label Kompakt hatten wir immer einen Exotenstatus, jetzt müssen wir uns neu beweisen.“