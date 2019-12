Interview mit Wesels Wirtschaftsförderer : „Rewe-Lager an Weseler Firma verkauft“

Wesel Wesels Wirtschaftsförderer hofft, dass sich 2020 hochwertige Textiler ansiedeln. Mehr Fast-Food-Anbieter und Frisöre würden eher schaden.

Die Arbeit von Wesels Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein gleicht einer Sisyphusaufgabe. Stets versucht er, für Ladenlokal-Inhaber passende Pächter zu finden – und umgekehrt. Aktuell hat er besonders viel zu tun, ist die Leerstandsquote in der Stadt doch so hoch wie lange nicht. Und eine kurzfristige Besserung ist nicht in Sicht. Unabhängig davon, dass Edeka Mitte 2020 ins umgebaute Esplanade-Center ziehen wird.

Opgen-Rhein Das ist nur möglich in Zusammenarbeit mit den Hauseigentümern. Meiner Überzeugung nach muss die Höhe der Miete angepasst werden, damit der Händler überleben kann. Außerdem muss man einfach feststellen, dass die Seitenstraßen keine Einzelhandelsstandorte mehr sind. Es gilt, die Fläche für Wohnungen zu nutzen. Denn wir haben einfach zu viele Einzelhandelsflächen, die in Zeiten, in denen das Internet immer weiter an Bedeutung gewinnt, nicht mehr gebraucht werden. Und Wohnraum in der Innenstadt wird ja auch benötigt, weil gerade ältere Menschen zurück in die City wollen. Allerdings in gute Wohnungen. Deshalb muss in die Bauten aus den 50er Jahren investiert werden. In Einzelfällen müssten marode Gebäude neuen Häusern Platz machen. Denn attraktiver Wohnraum ist gefragt. Und die neuen Mieter wären ja auch potenzielle Käufer.