Kostenpflichtiger Inhalt: Wesel, Hamminkeln und Schermbeck : Achtung, Satire: Ausblick auf das Wahljahr 2020

2020 erledigt sich überraschend das Problem mit der Wölfin. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mit Satire ist das ja dieser Tage so eine Sache: Unser Land hyperventiliert wegen eines missratenen Satirebeitrags. Sollte uns das davon abhalten, humorvoll auf das Jahr 2020 in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck zu blicken? Sollte es nicht! Der Lokalpolitiker an sich ist oft mit Humor gesegnet – es sind oft die Extremen, die auch extrem humorlos sind. Deshalb kommen nur die hier nicht vor.