Nach Kritik in „ZDF Magazin Royale“ Stadt Wesel hängt Ultraschallgerät auf Schulhof ab

Zumindest Weseler Fall lag die Redaktion mit ihrer Behauptung richtig. Die Stadt Wesel räumte am Montag in einer Mitteilung ein, dass es ein solches Gerät in der Stadt gegeben hat. „Tatsächlich ist ein solches Gerät vor inzwischen über fünf Jahren (2018) an der Grundschule in Flüren angebracht worden“, heißt es in einer Mitteilung des Weseler Stadtsprechers Swen Coralic. Eingeschaltet worden sei es außerhalb der Öffnungszeiten des Schulhofs in den Abendstunden. „Es ist das einzige Gerät, das im Stadtgebiet an einem öffentlichen Gebäude installiert wurde.“ Es habe dazu aber keine Abstimmung gegeben. Warum ein solches Gerät ohne interne Abstimmung installiert worden ist, ist laut Wesels Stadtsprecher „unklar und nicht nachvollziehbar“.