Ehrung in Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort verleiht erstmals einen Heimatpreis

Die Preisverleihung an die diesjährigen Preisträger findet am 14. Januar 2024 um 11 Uhr beim Neujahrsempfang der Stadt Kamp-Lintfort in der Stadthalle statt. Auch 2024 wird der Heimatpreis in Kamp-Lintfort ausgeschrieben und bietet den in diesem Jahr nicht ausgezeichneten Vereinen und Personen eine erneute Möglichkeit der besonderen Anerkennung, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.