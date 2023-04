Polizei ermittelt Taucher verunglückt in Weseler Auesee

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist es bereits am Freitagnachmittag zu einem tragischen Unfalltod im Weseler Auesee gekommen. Demnach wollte ein Ehepaar aus Haltern in dem ehemaligen Baggersee tauchen. Gegen 13.50 Uhr kauften die 58-jährige Ehefrau und ihr 60 Jahre alter Mann zunächst eine Eintrittskarte und begaben sich dann zum Tauchereinstieg an der Westseite des Gewässers.