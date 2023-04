Bundesstraße 8 in Voerde 47-Jähriger verursacht Unfall und überschlägt sich mit seinem Auto

Die Fahrzeuge passierten nach Angaben der Polizei zunächst die Einmündung Bahnhofstraße in Voerde. In Höhe der nachfolgenden Bushaltestelle wollte der 39-Jährige nach links in eine Hofzufahrt abbiegen und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Der dahinter fahrende Pkw verzögerte ebenfalls und der danach folgende 47-jährige Pkw-Fahrer aus Voerde setzte zum Überholvorgang an, wobei es zur Kollision mit dem Abbiegenden kam.