Signet aus lebendigem Moos Das ist das neue Logo des Kreises Wesel

Nur keine Angst. Auch wenn der Kreis am Donnerstag, 13. April, sein neues Logo im Weseler Kreishaus präsentiert hat, bedeutet das nicht, dass das altbekannte Kopfweiden-Wappen (weißer Baum auf grünem Grund) ausgedient hat. „Die sympathische Kopfweide mit den drei Wurzeln, die die drei Altkreise symbolisieren, und den 13 Ästen, die für die 13 Kommunen stehen, bleibt auf jeden Fall erhalten“, sagt Landrat Ingo Brohl. Das bedeutet, dass die Wappen-Flagge weiterhin vor dem Kreishaus wehen wird und Urkunden, Siegel sowie die Beschriftung der Rettungsfahrzeuge weiterhin mit der Kopfweide versehen sein werden. Dafür wird das neue Logo „Niederrhein Kreis Wesel“ ab sofort auf allen neuen Briefköpfen, Imagebroschüren, Knöllchen und Werbeartikeln sowie künftig auch auf der neuen Internetseite zu sehen sein. Der Landrat hofft, dass die komplett überarbeitete Webseite noch in diesem Jahr fertig wird. „Bis das neue Logo in alle digitalen Prozesse eingebunden ist, wird es eine gewisse Übergangszeit geben“, betont Brohl. „Natürlich besitzen alle Bescheide, die die Kreisverwaltung verschickt, Gültigkeit – egal ob nun das neue Logo oder das Wappen im Briefkopf enthalten sind.“