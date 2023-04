Gutbürgerliche und chinesische Küche Das sind die beiden neuen Restaurants in Wesel

Das Ende hat in Büderich viele überrascht: Im Sommer 2022 hatte die Marktschänke urplötzlich ihren Dienst an den hungrigen Gästen eingestellt. Zu den Gründen wurde nichts bekannt. Doch das ist Vergangenheit. Ganz aktuell kann mit gutem Gewissen die Nachricht verbreitet werden, dass die Gastfreundschaft an den Büdericher Marktplatz zurückgekehrt ist. Denn seit Dienstag, 11. April, ist die Marktschränke wieder geöffnet und möchte mit gutbürgerlicher Küche dauerhaft Erfolg haben.