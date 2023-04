Saisoneröffnung in Wesel Jetzt ist auch offiziell Spargelzeit

Wesel · Hoher Besuch auf dem Obsthof Heinen im Weseler Ortsteil Obrighoven: NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen und Spargelkönigin Svea I. haben am Mittwoch ganz offiziell die Saison eröffnet und sind dafür auch aufs Feld gefahren. Was die begehrten Stangen in diesem Jahr kosten.

12.04.2023, 17:01 Uhr

Bitte lächeln: NRW-Landwirtschaftministerin Silke Gorißen gibt beim obligatorischen Spargelstechen zur Saisoneröffnung eine gute Figur ab. Foto: dpa/Oliver Berg

Irgendwann im Februar hat Peter Heinen einen Anruf von der Landwirtschaftskammer NRW erhalten. Ob es möglich wäre, die Spargelsaison in Nordrhein-Westfalen offiziell auf dem Weseler Spargel- und Obsthof Heinen zu eröffnen, wurde er gefragt. „Natürlich. Das ist ja auch eine Ehre für uns“, hat Peter Heinen geantwortet.